Хворіють 97 вчителів, 501 клас на самоізоляції. Яких обмежень дотримуються українські школи

За два тижні нового навчального року лише дві з понад 400 столичних шкіл на карантині. Але все швидко змінюється. Тож батьки запасаються масками, а вчителі та дітлахи терпінням.

Як усе відбувається в школі, показати не можуть – заходи безпеки. Однак, директорка запевняє – виконують усі рекомендації. Техперсонал регулярно все миє, вікна на перервах провітрюють. Мають дві медсестри і навіть лікаря. На перерві за всіма дітьми не встигнеш.

Температуру міряють учителям, дітям мають міряти батьки.

Але вірус таки дістався однієї школи.

Covid підтвердився в одному з класів, тож увесь клас відправили на самоізоляцію.

Миколаїв. Там удома сидять 30 класів. У одній зі шкіл захворіла вчителька англійської, довелося змінювати розклад уроків. Парти, як змогли, розставили з дистанцією. Учням молодшої школи маски можна не носити, ані на уроці, ані в коридорах.

Старшокласникам доводиться весь час нагадувати про схему руху коридорами і маску, – скаржаться вчителі.

Їдальню і буфет відвідують за розкладом: на кожній перерві по три класи. За найменшою підозрою на хворобу, учня ізолюють до приходу батьків. Так відправили додому дев’ятикласницю з температурою. Кабінет дезінфікували, а її однокласників перевели до іншого приміщення.

Батьки і вчителі запевняють, що зацікавлені в дотриманні вимог карантину.

Загалом по всій Україні на самоізоляції учні 501 класу, 37 закладів закрили і перевели на дистанційку. Експерти прогнозують, що вже до кінця вересня школи можуть закрити повністю. Адже насправді проконтролювати дітей практично неможливо і багато з них на перервах про маски просто забувають.

Тож закликають батьків, учителів та учнів бути максимально відповідальними, бо на кону здоров’я і навіть життя наших дітей.

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