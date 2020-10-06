Хвилина мовчання і літак в небі: Харків попрощався з загиблими в катастрофі Ан-26

6 жовтня на майдані Свободи в Харкові пройшла церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі Ан-26 під Чугуєвом курсантами.

Із 27 людей, які перебували на борту, вижив лише В’ячеслав Золочевський, якого незабаром випишуть з госпіталю.

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Під траурний горн на майдан Свободи військові виносять труни загиблих. У півторамільйонному Харкові не чути ні звуку, та раптом підіймається гул моторів – літаки піднялися, аби вшанувати тих, хто марив небом, і провести в останню путь. Рідні не стримують сліз, прощаючись назавжди зі своїми синами, братами та коханими.

В траурній церемонії взяв участь і президент України та головнокомандувач Володимир Зеленський. Він без слів проводив курсантів та офіцерів в останній політ.

Після сьогоднішньої церемонії загиблих поховають на рідній землі – в 11 областях України. Люди ж, які прийшли на прощання, кажуть, тепер лишається головне питання – хто винен в трагедії – і вимагають чесного розслідування.

Авіакатастрофа Ан-26

Ан-26, на борту якого перебувало 27 людей, розбився увечері 25 вересня. До військового аеродрому у Чугуєві не долетів півтора кілометри. Це був навчальний політ для майбутніх штурманів. За кілька хвилин після зльоту командир повітряного судна повідомив диспетчера про проблеми з двигуном і попросив посадку.

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