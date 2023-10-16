Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Хитрим ухилянтам не вдалось втекти | Потужні слова Зеленського | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
– Свіжі дані Генштабу щодо ситуації на фронті
– Обстріли не вщухають ні вдень, ні вночі, є загиблі: ситуація на Авдіївському напрямку
– До Києва прибула спецпредставниця США Пріцкер: яка мета візиту
– Евакуація українців з Ізраїлю: вилетів другий рейс
– Вечірнє звернення Володимира Зеленського 16.10.2023
– Затримано 30 ухилянтів від мобілізації: як чоловіки намагались втікти закордон
– Митники виявили контрабанду: що намагались провезти
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 21:30 (16.10.2023).
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