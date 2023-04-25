Відео
Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Андрій Почтєв

Хизуються вбивствами та знущаються: як росіяни залякують українців

Росіяни лютують на тимчасово окупованих територіях, вишукуючи патріотично налаштованих українців. Наприклад, у Бердянському районі зажив собі лихої слави тамтешній псевдокомендант на ім’я Аюб – він особисто наказував поплічникам бити і розстрілювати заручників.

Один з них, пробувши в ув’язненні кілька тижнів, вирвався з тих катівень. Свідчення чоловіка стали частиною численних доказів воєнних злочинів окупанта.

– Мене зупинили, взяли телефон для перевірки, знайшли там проукраїнські телеграм-канали, – говорить втікач з російського полону.

Потім, за словами чоловіка, у російських катівнях почалися нескінченні тортури та щоденні погрози вбити. Зокрема – від вже згаданого Аюба.

У перехоплених СБУ телефонних розмовах цього Аюба із поплічниками ті звітують йому про вбивства заручників. В деяких інших розмовах цей комендант окупантів наказує катувати полонених.

Окрім цього, Аюб Ельдаров полюбляє розповідати перед своїми земляками про свої псевдоподвиги на окупованих частинах України.

Слідчі СБУ зібрали докази численних злочинів та повідомили Аюбу Ельдарову про підозру за статтею Порушення законів та звичаїв війни. В Україні нелюду загрожує пожиттєве ув’язнення.

Війна в Україні, тероризм, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів
Хизуються вбивствами та знущаються: як росіяни залякують українців
Будапештський меморандум був помилкою? Чому угода не спрацювала
Хизуються вбивствами та знущаються: як росіяни залякують українців
Скандальні історії з образами військових — що ховається за зневагою до ЗСУ
Хизуються вбивствами та знущаються: як росіяни залякують українців
Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт
Хизуються вбивствами та знущаються: як росіяни залякують українців
Якби ми не обороняли Бахмут, то ворог би йшов вглиб території України – Маляр
Хизуються вбивствами та знущаються: як росіяни залякують українців
Більше відео
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Хизуються вбивствами та знущаються: як росіяни залякують українців
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Ядерна зброя
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”
Хизуються вбивствами та знущаються: як росіяни залякують українців
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь