Хизуються вбивствами та знущаються: як росіяни залякують українців

Росіяни лютують на тимчасово окупованих територіях, вишукуючи патріотично налаштованих українців. Наприклад, у Бердянському районі зажив собі лихої слави тамтешній псевдокомендант на ім’я Аюб – він особисто наказував поплічникам бити і розстрілювати заручників.

Один з них, пробувши в ув’язненні кілька тижнів, вирвався з тих катівень. Свідчення чоловіка стали частиною численних доказів воєнних злочинів окупанта.

– Мене зупинили, взяли телефон для перевірки, знайшли там проукраїнські телеграм-канали, – говорить втікач з російського полону.

Потім, за словами чоловіка, у російських катівнях почалися нескінченні тортури та щоденні погрози вбити. Зокрема – від вже згаданого Аюба.

У перехоплених СБУ телефонних розмовах цього Аюба із поплічниками ті звітують йому про вбивства заручників. В деяких інших розмовах цей комендант окупантів наказує катувати полонених.

Окрім цього, Аюб Ельдаров полюбляє розповідати перед своїми земляками про свої псевдоподвиги на окупованих частинах України.

Слідчі СБУ зібрали докази численних злочинів та повідомили Аюбу Ельдарову про підозру за статтею Порушення законів та звичаїв війни. В Україні нелюду загрожує пожиттєве ув’язнення.

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