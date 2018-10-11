ID-карта в Україні та Європі: відмінності, безпека та чи зручно

Українці вже змінили свої закордонні паспорти на біометричні, тепер поступово трансформуватиметься і внутрішній паспорт на ідентифікаційну карту.

Таку вже мають понад 2 мільйони людей, але переважно це – молодь, яка отримувала документи вперше. З початком листопада – ID-карта доступна кожному, свій паспорт у вигляді книжечки ви теж можете використовувати.

Отримати може з 1 листопада кожний охочий. Коштуватиме це майже 300 гривень і за десять днів новий паспорт буде готовий.

Європейці вже давно мають пластикові посвідчення. Їх зручно носити і легко перевипустити в разі втрати. Головне, швидко повідомити підрозділ міграційної служби, аби загублений документ вважали недійсним. Що ж до масової видачі – черг, обіцяють, не буде, а заміна відбуватиметься швидко.

Втім, таке паспортне осучаснення несе громадянам не лише позитив. Проблема, з якою стикаються українці з пластиком, стосується реєстрації, яку вимагають і на роботі, і в банках, і при оформленні різних документів. Інститут прописки скасували вже давно, але фіксовану адресу ще й з печаткою вимагають і досі. Тож, до сучасної картки вам мають дати ще й два папірці.

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Не всі державні установи навчились працювати з новим документом. Є проблема і з відсутністю апаратури для зчитування інформації. Але, як пояснюють у міграційній службі – що більше українців переходитимуть на пластик, то швидше вирішуватимуться подібні непорозуміння.

До слова, столичний аеропорт Київ розширює термінал для обслуговування міжнародних рейсів. Його площа зросте майже на 10 тис. квадратних метрів.

Опубліковано Жовтень, 11 в 16:58



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