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Факти / Відео / Україна

ІФА-тести для українців: як працюють та кого перевірять на Covid-19

Паралельно із запуском життя та підтримкою економіки, світ шукає ліки від корони. Кілька країн випробовують вакцину, науковці об’єднують зусилля не лише в пошуку пігулок,  а й у вивченні та аналізі вірусу з його мутаціями. Вже випробувані експрес-тести, вони не завжди надійні і не дають 100% результату.

Найбільшого поширення набуло ПЛР-тестування на наявність коронавірусу – це основа досліджень хвороби у світі. Останнім часом почали доповнювати статистику результатами ІФА-тестів (імуно-ферментне тестування) – це перевірка на антитіла, що з’являються в організмі лише після хвороби, причому людина могла перехворіти, не знаючи про це, або за найменших симптомів.

Для розуміння ситуації і статистики епідемії – це безцінні знання щодо маловивченої недуги. Однак гарантії того, що людина з антитілами отримала вічний імунітет від корони – немає. Про новий вид тестування, до якого хоче вдатися і Україна.

Факти ICTV раніше писали про те, що за добу в Україні провели майже 10 тис. ПЛР-тестувань.

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