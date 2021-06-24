іForum у Києві: головні акценти
У Києві відбулася масштабна ІТ-конференція України та Східної Європи – іForum. Креативні ідеї у розвитку бізнесу, передові технології, інновації, винаходи – у колі інтересу учасників.
Цього року акцент форуму на трансформаціях, які відбулися у світі. Адже пандемія внесла багато змін в усі звичні формати в усіх сферах життя – від бізнесу до соціальних відносин.
Цього року форум відбувся на НСК Олімпійський, де є можливість дотриматися карантинних норм дистанції, що особливо актуально в наш час.
2021-06-24
Теги: IT-технології, Форум