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Маргарита Верещагіна |

іForum у Києві: головні акценти

У Києві відбулася масштабна ІТ-конференція України та Східної Європи – іForum. Креативні ідеї у розвитку бізнесу, передові технології, інновації, винаходи – у колі інтересу учасників.

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Цього року акцент форуму на трансформаціях, які відбулися у світі. Адже пандемія внесла багато змін в усі звичні формати в усіх сферах життя – від бізнесу до соціальних відносин.

Цього року форум відбувся на НСК Олімпійський, де є можливість дотриматися карантинних норм дистанції, що особливо актуально в наш час.

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