Ігри Нескорених 2020: у Києві відбувся фінал національного відбору до збірної України

Цьогорічний фінал національного відбору на Ігри Нескорених відкрив президент Володимир Зеленський. Він почав із хвилини мовчання за всіма полеглими. Анонсував появу закону про статус ветеранів, який, зокрема, закріпить механізм визначення статусу учасника бойових дій і статусу добровольця. І, звісно ж, побажав спортсменам наснаги та перемог.

Допомогти відновитися, повернутися до нормального життя – головна мета Ігор Нескорених. Цьогоріч організатори з Британії навіть змінили правила: тепер на спортивні навички ветеранів зважатимуть найменше. У фокусі – їхня жага до життя та потреба в реабілітації.

Читайте: Взяли 20 медалей – тріумф України на Іграх нескорених

Цьогоріч українська збірна розшириться – буде не 15, а 20 ветеранів. Ігри Нескорених відбудуться у Гаазі у травні наступного року. Змагатись у стрільбі з лука, легкій атлетиці та плаванні наші бійці будуть із ветеранами з 19 країн світу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Бекхем привітав українського медаліста Ігор нескорених.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.