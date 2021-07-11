Ігри нескорених у Кривому Розі: визначено переможців у плаванні та стрільбі з лука

Змагання сильних як духом, так і тілом. Цьогоріч уже вдруге за свою історію Ігри нескорених проводять у регіонах, а не в столиці.

Перший етап – легкоатлетична частина яка пройшла у Черкасах. І тепер естафету перейняла Дніпропетровщина, а саме Кривий ріг.

Місто вперше приймало такі змагання. Майже сотня ветеранів АТО та ООС аж із двадцяти областей країни визначали між собою найсильніших у плаванні та стрільбі з лука.

Серед учасників переважно чоловіки, але випробувати свої сили вирішили і троє жінок.

Змагання з плавання проходять за повноцінною олімпійською системою. Однак враховують, що учасники не професійні спортсмени. Тому суддівство не таке жорстке і прискіпливе.

Організатори Ігор розповідають – всеукраїнські змагання перенесли зі столиці в регіони, аби популяризувати спорт серед ветеранів. Адже більшість із них не має змоги поїхати в Київ.

Далі за графіком Ігор нескорених – змагання з командних видів спорту: баскетбол на візках і волейбол сидячи. Однак місця проведення ще не визначили. Організатори нарікають на невелику кількість спеціалізованих майданчиків, які пристосовані для цього. Але обіцяють – шукатимуть будь-які варіанти, окрім столиці.

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