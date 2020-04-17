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Ікра, м’ясо, крупи та зелені овочі: що корисно їсти під час карантину

Вже зовсім скоро на нас чекає Великдень. Але цього року його відзначатимуть не зовсім традиційно — посвячуючи пасхальні кошики вдома та молячись за здоров’я. Тож і святковий стіл люди намагаються прикрасити не лише великодніми пасками та крашанками, а й  стравами, які можуть підвищувати імунітет.

– Цього року крім традиційних великодніх страв я додаю, зокрема, і червону ікру, щоб сяяла на столі як сонце, якого зараз, під час карантину, нам так бракує. Адже і смак, і настрій, і колір – все це сприяє нашому здоров’ю, – зазначила господиня Тетяна.

Господині прагнуть, щоб стіл був не лише смачним, а і корисним, тож дослухаються до порад дієтологів.

– Раціональне харчування у нас має бути щодня. Однак зараз, в період карантину особливо, воно передбачає наявність повноцінних білків, жирів, зокрема – поліненасичених кислот Омега 3, вуглеводів, вітамінів, мікроелементів. Цей комплекс речовин містять наступні продукти: яйця, м’ясо, зелені овочі, крупи, риба і морепродукти, зокрема ікра, – говорить лікар-гастроентеролог, дієтолог, кандидат медичних наук Галина Незговорова.

Тож дієтологи сподіваються, що їхні поради допоможуть зберегти здоров’я та в гарному настрої зустріти прийдешнє свято.

До слова, Факти ICTV розповідали про корисні властивості червоної ікри.

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