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Імітація пожеж і лабіринт: у Луцьку відкрили центр підготовки рятувальників

У Луцьку відкрили сучасний центр підготовки для рятувальників. Там облаштували спеціальний лабіринт, де імітують пожежу. Для цього встановили тренажери, закупили нове обладнання та спецтехніку.

Удосконалювати свої професійні навички тепер зможуть понад 700 волинських рятувальників. Адже чим краще боєць підготовлений – тим більше шансів перемогти стихію і зберегти людські життя.

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Система сигналізації про пожежу, правда, поки умовна. Приборкувати вогонь волинські рятувальники будуть по-новому.

Але найцікавіше і складне завдання чекає рятувальників у спеціальному лабіринті, де імітують пожежу. Бійці повинні пробратися крізь вікна, люки та труби за кілька хвилин.

Він моделює роботу рятувальника у підвальних приміщеннях, де є обмежений простір.

Цей сучасний навчальний центр відкрили завдяки міжнародному проекту, який співфінансує Європа. Він став другим в Україні. 

Протидія кібернебезпекам

В Україні створять навчальний заклад для підготовки фахівців з кібербезпеки, про що раніше повідомив президент Володимир Зеленський.

Детальніше про розвиток в Україні сфери протидії кібернебезпекам читайте в матеріалах Фактів ICTV.

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