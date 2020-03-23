Імітація життя цивільних і провокації – бойовики обстрілюють позиції ЗСУ

Жодного дня без провокацій на передовій. Бойовики обстрілюють позиції наших хлопців, очікуючи на відповідь. Вояки зізнаються, іноді стриматися і не почати стріляти у відповідь вкрай важко.

Вояк з позивним Днєпр – захищає українські території на під’їзді до Донецька. До позицій противника менше сотні метрів. І тут бойовики щодня намагаються спровокувати наших хлопців.

Противник щоразу шукає нові способи спровокувати українських військовослужбовців. Іноді вмикають світло у будинках, створюючи враження, що там живуть цивільні люди. Іноді палять суху траву.

Ворожі снайпери працюють переважно з великим калібром. Коли прилітає – чутно заздалегідь.

Іноді відкривати вогонь у відповідь доводиться і українським захисникам. Коли є загроза життю, противник отримує адекватну відповідь.

Факти ICTV раніше писали про те, що бойовики гатили із забороненої зброї.

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