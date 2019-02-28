Імпічмент і право на зброю: що обіцяють кандидати в президенти

Рекордна кількість в історії України кандидатів в президенти, на жаль, не створила якихось нових пропозицій для виборців. Як і раніше політики обіцяють українцям змінити все що погано, покращити все що добре. Вулиці переповнені політичними гаслами та агітаційними наметами.

Усі 44 кандидати в президенти вражають різноманітністю обіцянок. Найбільше у виборчих програмах йдеться про зміцнення оборони, поліпшення освіти, про енергетику та міжнародні відносини.

Більше десятка кандидатів обіцяють закон про імпічмент, надати право українцям на вогнепальну зброю, майже половина забезпечить зниження комунальних тарифів, а двоє серед претендентів на високу посаду обіцяють цю посаду ліквідувати. Загалом, екзотичних обіцянок у виборчих програмах чимало.

А ще, запровадити контроль, що споживають в родинах високопосадовців, заборонити вбивати собак і котів, та легалізувати легкі наркотики.

Ці вибори для України за рахунком сьомі, однак рівень політичних гасел досі далекий від виборчих програм в європейських країнах. І причина тому – наші люди люблять, коли їм брешуть.

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Ми влаштували невеличкий експеримент, аби перевірити, чи повірять українці вигаданим обіцянкам. І довірливі виборці справді знайшлися.

Політтехнологи пояснюють, які б не були дивні обіцянки політиків, вони не беруться з неба, а всі ґрунтуються на соціологічних дослідженнях, що українців турбує передусім.

Подивилися дослідження, написали відповідно обіцянки, від того, що хоче ваша цільова аудиторія. Це поганий варіант, тому що тут немає позиції кандидата. Тобто якщо ви кандидат, ви повинні мати свою позицію, своє бачення розвитку держави.

Та аби не бути ошуканим у політичному виборі насамперед варто не брехати самому собі, та знайти час для вивчення програм кандидатів, які імпонують, аби зрозуміти, чи можливо ці обіцянки виконати.

До слова, вибори президента України 2019: коли відбудуться та дата другого туру.

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