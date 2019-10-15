Імпічмент Трампу: що розповіли у Конгресі нові свідки

У США триває розслідування дій президента Дональда Трампа. Слідчі шукають докази, які можуть дати підстави почати процес оголошення імпічменту. Нещодавно опитали ще кількох важливих свідків.

Нині у Конгресі свідчить Джордж Кент, чинний заступник помічника держсекретаря з питань Європи та Євразії, кар’єрний дипломат, який до цього працював заступником посла Марі Йованович в Україні і був ключовою фігурою у просуванні політики Сполучених Штатів в Україні щодо боротьби з корупцією. Він, як стало відомо, також намагався захистити Марі Йованович від хвилі пропаганди, націленої проти неї.

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За словами конгресменів-демократів, із інших свідчень напередодні, а свідчила колишня радниця Трампа Фіона Гілл, стало відомо, що хвилю дезінформації і змовницьких теорій проти Йованович поширював сам особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані. New York Times, посилаючись на власні джерела, повідомляє: на слуханнях Фіона Гілл назвала Джуліані ручною гранатою, яка в один момент підірве усіх. Конгресмени, які були присутні на слуханнях, кажуть: із того, що вони почули на цей час вимальовується чітка картинка.

– Руді Джуліані – рушійна сила адміністрації у встановленні тіньової закордонної політики щодо України. Була офіційна політика, спрямована на боротьбу із корупцією в Україні, і був Руді Джуліані із бандою поганих стрілків, і вони були задіяні у зв’язках із корупцією, і просуванню корупції в Україні. Це – два абсолютно протилежні напрямки зовнішньої політики. І посол Йованович стала жертвою політичної розправи, вони намагалися її позбутися, – зазначив конгресмен-демократ Джеймі Раскін.

Фіона Гілл, як стверджують джерела, також розказала, що зусилля з тиску на Україну з метою отримати політичну вигоду призвели до запеклих конфронтацій у Білому Домі. І що радник Трампа з нацбезпеки був проти цих зусиль, і дав вказівку Фіоні Гілл повідомити юристів Білого Дому. Він сказав, що не хоче бути частиною плану Джуліані і Сондленда.

Ці свідчення звучать цілком логічно, враховуючи час, коли Гілл і Болтон залишили адміністрацію Дональда Трампа. Фіона Гілл – за тиждень до скандального дзвінка Трампа Зеленському, а Джон Болтон – 10 вересня, незадовго, як деталі дзвінка стали відомими загалу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Байден вперше закликав до імпічменту Трампа.

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