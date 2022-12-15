Імпорт електроенергії з Європи: чи врятує це Україну

Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус розповів про імпорт електрики з Європи та пояснив, як це працює.

Що технічно треба зробити, щоб імпорт електроенергії з Євросоюзу пішов в Україну?

Андрій Герус розповів:

У Європі є певні ліміти. До того ж ми маємо оцінювати фінансові ресурси України для закупівлі електроенергії.

Україні потрібні енергетичні ресурси вже зараз, проте країна має бути готова до закупівлі.

Нам потрібна електроенергія для того, щоб збалансувати енергосистему, щоб скоротити періоди відключення електропостачання як для господарств, так і для великих підприємств та підстрахування на випадок нових влучань.

На жаль, в Україні ускладнена передача електроенергії. Як імпорт може вирішити це питання?

На сьогодні у нас є проблеми з генерацією, і вони навіть більші ніж з передачею. Певні підстанції розбиті, певні пошкоджені. Нам потрібно бюрократичне та фінансове вирішення проблеми.

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