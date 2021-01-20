Інавгурація Джо Байдена: як готується Вашингтон і хто зможе потрапити

Одна з найнезвичніших інавгурацій в історії Америки – через пандемію коронавірусу та вторгнення в Капітолій прихильників Дональда Трампа урочистості звели до мінімуму. А рівень безпеки зашкалює.

— Національна гвардія, здається, на кожній площі, на кожному мосту. Таке враження – що вони повністю перекрили центр міста, – розповідає мешканець Вашингтона Ділан.

Нацгвардію розмістили і всередині Капітолія – саме там присягатиме Джо Байден. Будівлю оточили триметровим парканом. У приміщення можна потрапити за запрошенням – їх роздали парламентарям.

Через пандемію людям порадили не їхати до Вашингтона. Натомість перед Капітолієм розставили 200 тис. прапорів США, які символізують американців. Саме стільки глядачів традиційно наживо спостерігає за інавгурацією. Джо Байден запросив у команду багато жінок та різних за походженням американців. Віце-президентом вперше стане жінка.

Джо Байден приблизно о 19.00 вийде на західне крило Капітолію. Всі присутні витримуватимуть соціальну дистанцію і будуть у масках. Церемонію проведе голова Верховного суду. За конституцією, майбутній президент має лише прочитати текст присяги. Не передбачено основним законом – лише традицією, яку як вважають ведуть ще від Джорджа Вашингтона, – завершення присяги словами: Нехай допоможе мені Бог.

Далі у промові президент оголошує пріоритети своєї політики. Барак Обама говорив про прорив у майбутнє. Дональд Трамп переміг з гаслами – перш за все Америка і тим, що влада у столиці нібито не дбає про простих американців. Про це й говорив.

Сам Трамп інавгурацію Байдена проігнорує. Так робили шість президентів, але більшість ще в XIX ст. І лише троє із політичних міркувань. Порушив Трамп і традицію з дружиною зустрічати майбутнього президента і символічно передавати Білий Дім, але це інавгурації не завадить. Організатори відмовилися від традиційних парадів та балів, але не від однієї із найочікуваніших частин церемонії – виконання гімну наживо. Головну пісню Америки виконає співачка Леді Гага. Далі музична програма від Дженніфер Лопес.

Відтак Джо Байден як верховнокомандувач привітає загін армійців і відвідає військове кладовище в Арлінгтоні. Американці спостерігатимуть за церемонією по телебаченню, після її завершення в ефір вийде 90-хвилинна програма з ведучим Томом Генксом – виступатимуть музиканти, вшанують американських медиків, які борються з Covid-19 та розкажуть про шлях до перемоги Джо Байдена.