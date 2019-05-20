Інавгурація Зеленського: усі подробиці та яскраві моменти промови

Володимир Зеленський відмовився від почесної варти, натомість, радо вітався із прихильниками та навіть встиг зробити селфі. На інавгурації були усі президенти, крім Януковича, а ще 50 іноземних делегацій. Особисто приїхали очільники усіх Балтійських країн, президенти Литви, Естонії Латвії та Грузії, Угорщини. Польща прислала міністра закордонних справ, від США міністр енергетики і спецпредставник президента, віце-президент Єврокомісії та представник очільника НАТО.

У залі також духовенство. А ще – батько й мати. Вони сидять окремо, у залі й дружина.

Як і усі президенти від Ющенка, Зеленський присягає на 400-річному Пересопницькому Євангелії.

Та булава і штандарт, надають Зеленському впевненості. Його промова триває близько 17 хвилин і її друга частина змушує нервувати і урядовців, і силовиків, і депутатів.

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Він декларує Європейський напрямок розвитку. Причому Європа має бути у кожного в голові. Зеленський підрахував – у світі 65 млн українців. Тим, хто готовий повернутися додому і впроваджувати реформи, він обіцяє українське громадянство.

Серед інших обіцянок – зробити усе, аби додому повернулись полонені, були звільнені Крим та Донбас.

Воякам обіцяє гідне фінансове забезпечення. Тим більше, що новий президент певен: тепер ми самі можемо творити стандарти НАТО.

Ви згодні з рішенням президента про дострокові вибори до Верховної Ради? Давно треба було розігнати 72%, 264 votes 264 votes 72% 72%

Краще б дочекалися чергових виборів восени 21%, 78 votes 78 votes 21% 21%

Ні 7%, 24 votes 24 votes 7% 7% Всього голосів: 366 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Депутати мають відправити у відставку увесь силовий блок, негайно ухвалити закон про скасування недоторканості, про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, виборчий кодекс, де б нових людей у ці крісла обирали за відкритими списками. І нарешті, розпускає Верховну Раду.

До слова, Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради.

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