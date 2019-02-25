Індексація пенсій 2019: кому та на скільки підвищать виплати

1 березня обіцяну гарантовану законом індексацію пенсій отримають майже 10 млн людей, середня сума доплати становитиме 225 гривень, однак суми у всіх будуть різні залежно від стажу та розміру чистої пенсії.

Подібна індексація не разова, уряд обіцяє такі доплати здійснювати щороку.

Пенсії підвищать на 17%. Чому саме на стільки? Формула ця прописана в законі: половина від рівня інфляції за минулий рік плюс половина від зростання середньої зарплати. Показник цей поки що приблизний. Точний ще підраховують.

Щоб порахувати, скільки це, треба знати розмір своєї чистої пенсії, бо зросте тільки вона.

Березневі надбавки не отримають ті, хто вийшов на пенсію цього року. А також ті, хто має спеціальні виплати, наприклад – колишні держслужбовці. Їм індексацію обіцяють пізніше.

Індексація коштуватиме державі майже 35 мільярдів на рік. Гроші в бюджеті закладені, зокрема, і від мита з євроблях.

Обіцяне підвищення краще, ніж нічого, кажуть, пенсіонери, але його, вважають, з’їсть здорожчання продуктів та комуналки.

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Наступні два етапи збільшення виплат обіцяють пенсіонерам, які отримують мінімалку, таких близько мільйона. Із 1 липня мінімальна пенсія зросте на 67 гривень. Із 1 грудня – на 74. Цього вистачить на кілька буханок хліба чи півкілограма м’яса. На суттєвіше підвищення, принаймні цьогоріч, сподіватися не варто.

Раніше президент сказав, що кошти, отримані від розмитнення авто на єврономерах, підуть на виплату індексованих пенсій.

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