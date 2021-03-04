Індексація пенсій в Україні: хто отримає доплати в березні

В Україні стартує індексація пенсій. У середньому доплати становитимуть 300 грн. Та все залежатиме від суми, яку нині отримують люди поважного віку.

Оновлену пенсію в березні мають отримати понад 8 млн українців. Під весняну індексацію не потраплять лише колишні військові, науковці та держслужбовці, оскільки їхні нарахування регулюються окремими законами.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, тим, хто не потрапив під індексацію, із липня щомісячно доплачуватимуть по 100 грн.

Уже в квітні автоматично відбудеться перерахунок виплат для пенсіонерів, що працюють. А в жовтні додатково 400 грн отримають ті, кому за 75 років.

Цьогоріч у Пенсійному фонді на виплати закладено майже 500 млрд грн.

Нині в Україні мінімальна пенсія становить 1 769 грн. До кінця року вона має збільшитися майже на 200 грн.

Із 1 березня пенсії підвищаться у 8 млн українців, які мають великий трудовий стаж, згідно з постановою Кабміну Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році.

У середньому сума підвищення становить 308 грн, а мінімальний розмір підвищення – 100 грн.

Після індексації мінімальна пенсія підвищиться з 2 100 грн до 2 200 грн для пенсіонерів, які мають страховий стаж 30 років – у жінок та 35 – у чоловіків. Детальніше про індексацію пенсій в Україні читайте в матеріалі Фактів ICTV.