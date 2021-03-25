Індія призупинила експорт вакцини від коронавірусу, яку використовує Україна
Індія призупинила експорт вакцини від коронавірусу, яку використовує і Україна.
Препарат тимчасово припинять експортувати з 25 березня.
У країні вирішили спочатку забезпечити препаратом власних громадян, а вже потім поставляти її іншим державам. Таке рішення вплине на поставки вакцин у рамках механізму COVAX, у якому задіяно понад 180 країн.
Вакцина AstraZeneca в Україні
Шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca після оновлення досліджень заявила, що її вакцина проти коронавірусу ефективна на 76%.
2021-03-25