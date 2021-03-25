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Індія призупинила експорт вакцини від коронавірусу, яку використовує Україна

Індія призупинила експорт вакцини від коронавірусу, яку використовує і Україна.

Препарат тимчасово припинять експортувати з 25 березня.

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У країні вирішили спочатку забезпечити препаратом власних громадян, а вже потім поставляти її іншим державам. Таке рішення вплине на поставки вакцин у рамках механізму COVAX, у якому задіяно понад 180 країн.

Вакцина AstraZeneca в Україні

Шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca після оновлення досліджень заявила, що її вакцина проти коронавірусу ефективна на 76%.

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