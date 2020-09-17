Індивідуальні умови для бізнесу: як METRO допомагає підприємцям під час пандемії

Годі й казати, що пандемія вірусу Covid-19 завдала удару по бізнесу. Та чи не найбільше дісталося готельно-ресторанній справі. Карантин відібрав гостей, відтак зменшив прибутки, а то й взагалі заморозив діяльність закладів. Навіть сильні гравці на ринку зараз потребують допомоги.

Місію підтримки HoReCa-бізнесу беруть на себе і мережеві гіганти, такі як METRO, який переглянув фінансові відносини з своїми партнерами, та створив спеціальні умови для професійних клієнтів.

Такі рішення для HoReCa є можливістю одразу приступати до роботи, а не думати, звідки взяти кошти, вважають у METRO. В часи невизначеності, обмежених ресурсів та непідконтрольних ризиків, надійний партнер – це головне, кажуть підприємці.

Підприємці – це люди, які рухають економіку і досягають висот у бізнесі. Та наразі всі вони розуміють істинну цінність партнерських взаємин та відкриті до пропозицій задля оптимізації бізнес-процесів. Тенденція допомоги бізнес-бізнесу – ключ до подолання карантинної скрути, вважають у METRO.

В компанії METRO до питання допомоги підходять комплексно. Тут упевнені – це необхідність, щоб готельно-ресторанний бізнес швидше долав наслідки кризи і при цьому міг обслуговувати гостей на найвищому рівні. Тож саме комплексний підхід набуває особливого значення.

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