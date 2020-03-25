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Інфіковані нардепи та нові смерті. Яка ситуація з коронавірусом в Україні

За 25 березня в Україні одразу дві смерті від коронавірусу. На Тернопільщині помер 68-річний чоловік. А на Дніпропетровщині – 45-річний, він повернувся з Єгипту, занедужав, однак, до лікарів одразу не звернувся, каже голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко. Та за офіційними даними смертей поки лише чотири.

Столиця наразі на другому місці за кількістю підтверджених випадків – 31, на Буковині їх аж 38. Загалом по всій країні 115 інфікованих у 13 областях. На Запоріжжі за добу вже четверо інфікованих, тож у регіоні зранку запровадили надзвичайну ситуацію. Тим часом, заплановане на 26 березня засідання Верховної Ради переносять, адже серед нардепів вже п’ять інфікованих. Деталі у сюжеті Ольги Читайло.

Нагадаємо, в Україні контролюватимуть самоізоляцію людей за допомогою телефонів.

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