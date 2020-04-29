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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Інфіковані разом зі здоровими: як живуть мешканці гуртожитків, закритих на карантин

Коронавірус, здійснивши удар по українських церквах, змістив поле бою на гуртожитки. П’ять з них вже атаковані. Найбільший спалах зафіксований під Києвом у Вишневому. З 224 мешканців гуртожитка понад 70 інфіковані. Наймолодша – 6-місячна дівчинка.

У кімнатах разом із інфікованими людьми живуть і ті, в кого тест негативний. І всидіти без світла та води на самоізоляції неможливо. Влада нічого вдіяти не може.

Докладніше про спалахи коронавірусу у гуртожитках дивіться у сюжеті Володимира Михайлова.

До слова, Факти ICTV розповідали про коронавірус в гуртожитку Вишневого.

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