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Інфляція в Україні прискорилась на 2,5% – які продукти здорожчали

За червень інфляція в Україні прискорилася на майже у 2,5%.

Найбільше здорожчали фрукти, алкоголь, тютюнові вироби, хліб та молоко. З іншого боку знизились у ціні природний газ, водопостачання, пальне, овочі та масло.

Окрім того, спостерігаємо зміни і у курсі долара на 10 липня. Так, американська валюта зупинилась на рівні 26,93 грн/$1, що на дві копійки нижче, ніж у попередній банківський день.

Курс євро НБУ встановив на рівні 30,53 грн/€1, що на 11 копійок вище, ніж курс, встановлений у попередній банківський день.

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