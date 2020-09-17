Інформаційний оркестр Фактів ICTV: історії тих, хто творить сюжети

Інформаційна служба, як оркестр – симфонія звучить масштабно лише тоді, коли настроєний кожний інструмент. Та головний музичний мотив витягують перші скрипки. У нашому випадку – це журналісти. Саме про них, про кістяк Фактів ICTV наша нескромна розповідь з нагоди ювілею.

На Фактах ICTV працюють львів’яни Костянтин Мельников, Наталя Кулик та Христина Величанська, які завжди готові до пригод. Їм ніколи не буває сумно. Помінявши місто Лева на місто Кия, вони оперативно відчули столичний інформаційний нерв.

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Зіграти у футбол любить парламентський журналіст Василь Сафянюк, який у такий спосіб отримує свій заряд енергії. Щоб і далі продовжувати ловити невпинних політиків.

Ольга Чайко з постійними поїздками навіть і не помітила, як виріс її син, якого завжди намагається підтримувати. У вирі сімейних проблем та інформаційних стрічок в Ольги професія сформувала навіть мрію. Зізнається, що понад усе хоче тиші.

А от хто тиші не потребує, так це Наталія Жуковська, яка не припиняє боротись зі свавіллям в ЖЕКах чи зі стихійними ринками. Такою ж енергійною є і Ольга Читайло, яка завжди шукає нові теми та шляхи розвитку.

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Перфекціоністкою в житті, на роботі та на воді є міжнародниця Фактів ICTV Наталя Луценко, яка легко поговорить з оксфордським професором, учасником економічного форуму в Давосі , оперативно запише стендап на тлі швейцарських Альп і полетить в апельсинові сади до Сицилії.

Окрім того, наші журналісти знаходять на роботі і своє кохання. Так сталось з Оксаною Михайловою, яка записуючи репортаж на Михайлівській площі, познайомилась з майбутнім нареченим.

Журналісти Фактів ICTV не знають, що чекати від кожного нового дня, а тому ця загадка тримає їх постійно в тонусі. Проте навіть така напружена робота не забороняє їм бути унікальними особистостями та забувати про реальне життя.

Фактам ICTV – 20 років!

Програма про людей і для людей – Фактам ICTV виповнюється 20 років.

18 вересня 2000 року в ефір вийшов перший інформаційний випуск – з маленької студії, молода і талановита команда, гучно заявила про себе в українському телепросторі.

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