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Інновації і тенденції світу мобільних в Україні: новенька модель смартфона vivo

Зі справжніми емоціями фанатів та футбольною атрибутикою в день початку великого футболу. Такої презентації смартфонів у столиці ще не було. Партнер Євро-2020, бренд vivo, покликав журналістів поєднувати приємне та корисне.

Гості презентації брали участь у конкурсах, отримували футбольні подарунки, мали змогу ознайомитись з можливостями смартфонів. А головний щасливчик вечора отримав новеньку модель смартфона vivo.

Яскравим фіналом вечора став перегляд відкриття чемпіонату та першого матчу на великому екрані.

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