Іноземні компанії хочуть зберігати газ в Україні – чому та скільки заробимо

Україна закликає європейських партнерів використовувати наші підземні сховища для зберігання свого газу. У нас є всі можливості і технічні потужності і попри намагання Росії зіпсувати репутацію України як надійного партнера, Нафтогаз доводить – з нами можна мати справу і Україна може стати потужним енергетичним хабом для всієї Європи.

Україна активно готується до опалювального сезону і за 4 місяці збільшила запаси газу в підземних сховищах майже удвічі, до 16,5 мільярдів кубометрів, на чверть перевищивши торішні показники. Однак тепер наша підземка зберігає і європейське блакитне паливо.

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Послуга митного складу, означає, що зберігаючи свій газ у нас, отримуєш знижку. Від минулого року Україна західним партнерам пропонує спецтариф без розмитнення, а це суттєва економія.

Українські підземні сховища – це чверть від усіх підземних потужностей Європи і 50% від них Нафтогаз України пропонує скористатися західним компаніям.

Вже торік зберігати свій газ в Україні погодились 15 компаній, цьогоріч їхня кількість зросла удвічі. І вже майже 1,5 мільярда кубометрів європейського газу зберігається в українських сховищах.

Тому теперішні вільні потужності можуть принести в майбутньому хороші прибутки. Адже зберігання 1,5 мільярдів кубометрів європейського газу дасть Україні за півроку 330 мільйонів гривень. За 2-3 роки цю суму можна збільшити вдесятеро, прогнозують експерти.

Нагадаємо, ціну на газ для населення в серпні знизять ще на 265 грн.

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