Іноземні спостерігачі на виборах в Україні: чому не буде росіян і реакція Європи

ЦВК вже зареєструвало 109 офіційних спостерігачів від іноземних та міжнародних організацій. Та росіян серед них не буде.

В Європейському союзі прокоментували рішення України заборонити російських спостерігачів на виборах. У Брюсселі кажуть – представники Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ мають працювати як завжди.

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Коментар підхопили прокремлівські медіа, і почали інтерпретувати на свій лад. Мовляв, Європа засуджує і Україна має дозволити росіянам спостерігати за виборами. Але у Києві дякують європейцям за підтримку. А журналістів просять не перекручувати.

Вже відомо, що в Бюро демократичних інститутів врахували бажання Києва. У своєму листі директор висловила розчарування законом, але от – результат: двох росіян, які мали бути спостерігачами на українських виборах, зі списків вирішили викреслити. Міняти їх на експертів з інших країн – не будуть. Тож, від ОБСЄ слідкувати за процесом буде дев’яносто людей.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що українці отримають найдовший в історії виборчий бюлетень.

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