Інспекція автомийок: ціни і спектр послуг

Хочеш зробити добре – зроби сам. Схоже, що саме таким принципом керуються автомобілісти, які обирають мийки самообслуговування.

Коштує така послуга в середньому 50-75 грн – залежить від забруднення. Але є й такі умільці, яким вистачає і одного жетона за 25 грн.

Взимку заїжджати на мийку самообслуговування потрібно кілька разів на тиждень, кажуть фахівці.

Мінімальна вартість тунельної мийки машин – 100 грн. Якщо ж ще хочете прибрати у салоні – доведеться заплатити ще 100. Максимальна – преміум мийка коштуватиме 300-350 грн.

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Особливий різновид мийки – це зроблять дівчата в купальниках. Щодо якості миття сказати не беруться навіть фахівці, а от емоцій точно буде вдосталь. Однак вартість такого задоволення 2 тис. і більше.

Та все ж більшість автомобілістів надають перевагу класичним – безконтактним мийкам машин. Тут звичайно потрібно більше часу, але і якість краща.

До слова, митне пекло для водіїв: нові складнощі з розмитненням авто.

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