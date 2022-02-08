Інтенсивна військова підготовка замість строкової служби: думка експертів

З 2024 року в Україні мають скасувати призов в армію. Замість строкової служби повнолітні хлопці проходитимуть інтенсивну військову підготовку впродовж трьох-чотирьох місяців і, записавшись до мобілізаційного резерву, будуть повертатись до цивільного життя.

Нині в Україні 13 тис. строковиків. Призивають чоловіків з 18 до 27-ми років. Служать півтора року, а з вищою освітою – рік. На війну їх не відправляють, але можуть залучити у разі повномасштабного російського наступу.

17 річний студент Олесь вчиться на хіміка. На третьому курсі хлопець планує вступити до військової кафедри та пізніше піти до армії. І хоч військова кафедра звільняє від строкової служби, у випадку оголошення мобілізації хлопця забрати до військ.

– Я годен до армії і по закону я маю йти… Якщо буде якась загроза для нашої країни, я готовий йти і захищати, – каже студент-хімік.

Його приятель Тихон хоче стати програмістом, а ось до армії не поспішає.

– Люди повинні йти до армії за бажанням, оскільки люди, що незацікавлені у службі, вони тільки будуть шкодити самій армії, – каже він.

Поки хлопці закінчать університети, то й строкової служби може не бути. Призов планують скасувати з 1 січня 2024 року, бо Україна бере курс на професійну армію. Про це йдеться президентському указі про зміцнення обороноздатності держави.

Строкову службу замінить інтенсивна військова підготовка. Вона триватиме 3-4 місяці, а її випускники і складуть мобілізаційний резерв.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр каже, що такий військовий вишкіл навчить населення вміло користуватися зброєю та у потрібний захистить державу. Вона також заявила, що при такому виді військової підготовки не буде дідівщини як явища.

Зі зникненням строкової служби мають позбавитись і від хабарів, які досі дають, щоб відкосити від армії.

Військовий експерт Михайло Самусь переконаний, що від успадкованої з часів Радянського Союзу примусової служби варто було б позбутися ще на початку української незалежності. Водночас інтенсивна бойова підготовка є хорошою альтернативою. Для її проходження вистачить і двох місяців, якщо ретельно розписати програму – тактика, стрільба, медицина, психологія.

Михайло Самусь вважає, що залучати потрібно як хлопців, так і дівчат.

– Це інтенсивний курс, в якому немає місця ні фарбуванню, ні підмітанню. Це виключно бойова підготовка, день і ніч, кожну хвилину людина має бути занята. За американськими, швейцарськими, ізраїльськими, французькими, будь-якими підходами, з сучасними тренажерами, – каже військовий експерт.

Ще одним нововведенням української влади є збільшення армії на 100 тис. Але наразі незрозуміло, яких саме фахівців будуть додавати та за які кошти їх будуть утримувати.

Директор компанії Defense Express Сергій Згурець каже, що незрозуміло, які функції будуть виконувати додаткові 100 тис. військовослужбовців.

– Чи означає це, що знайшовши 100 тисяч особового складу ми суттєво покращимо обороноздатність. Чи ми просто посадимо їх в окопи і будемо вважати, що в нас оборона побудована краще, – каже він.

На його думку, слід обговорювати не кількість військових, а набуття нових спроможностей для армії.

Але ці плани на збільшення армії мають бути здійснені аж до 2025 року, а вже з наступного року військовий має отримувати не менше трьох мінімальних зарплат. За сьогоднішніми розрахунками – це 19,5 тис. гривень.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков вже заявляв, що мінімальний термін контракту варто збільшити до 10 років.

Щоб втілити ці норми в життя, уряду треба розписати усі деталі, знайти додаткові мільярди на фінансування, а Верховна Рада має все це ухвалити.

Фото: АрміяInform

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