Інтенсивність боїв на передовій зросла: до чого готуються ЗСУ

Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.

Бійці ЗСУ допускають виникнення хімічно-радіаційної небезпеки, тому швидко опанували нову техніку й обладнання, які допомагають виявити концентрацію небезпечних речовин у повітрі. Тренування проводять чи не щодня, щоб і навичок не втрачати, і профілактичні заміри постійно проводити.

Поруч триває ще одне тренування: бійці штурмових підрозділів вдосконалюють навички стрільби з реактивних піхотних вогнеметів. Використовують вітчизняні вогнемети РПВ-16. І не лише під час навчань – протягом однієї з минулих атак вдалося ліквідувати 360 російських військових. Ворога вдалося знищити, а позиції – зайняти.

І хоч напрямок, на якому працюють ці десантники, нині справжнє пекло, армійці роблять подекуди навіть неможливе, аби вибити ворога з української землі.

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