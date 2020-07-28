Інтергал Буд – 17 років: презентація мобільного додатку для жителів комплексів

Першим в новий офіс компанії Інтергал Буд увійшов кіт, а з ним і свято –День народження компанії.

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Іменинник не лише отримував подарунки, а й провів екскурсію офісом, презентував мобільний додаток, створений командою Інтергал Буд з партнерами, та розповів про здобутки.

– Ми не зупиняємося ніколи. Ми незалежно від того, що відбувається – рухаємося вперед, – каже Дмитро Спітковський, генеральний директор групи компанії Інтергал Буд.

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