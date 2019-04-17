Інтернет 5G: на що здатний та коли чекати в Україні

Поки ми ще звикаємо до 4G, Туреччина, вже демонструє світові шалені можливості супершвидкісної технологій 5G.

Її ще тестують, але можливості мобільного зв’язку стануть космічними. Технологія дозволить керувати безпілотними автобусами, водити автівку на відстані тисяч кілометрів.

Надшвидкий мобільний інтернет презентує в Стамбулі оператор Turkcell. Завдяки технології на смартфонах, що підтримують 5G, можна переглядати відео вдвадцятеро швидше. І це не лише розваги. Технологія допомагає керувати дронами.

Новітнім автобусам стане не потрібен водій. Вмонтовані датчики за допомогою 5G миттєво скерують електрокар – він об’їде інші авто, швидко загальмує та ідентифікує людей. Прекрасна альтернатива нашим маршруткам, де рідко почуваєшся безпечно.

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Туреччина серед просунутих держав, готових перейти на мобільну мережу п’ятого покоління. Вона з’єднуватиме мільярди девайсів без численних кабелів. За потужними можливостями – тисячі фахівців. Поки користувачі переглядають YouTube чи спілкуються по FaceTime, якість сигналу цілодобово відстежує техно-команда мобільного оператора.

В Україні турецький телеком-гігант також в майбутньому буде готовий першим запускати 5G – Turkcell володіє оператором Lifecell, у який за 15 років вклав $2 млрд. Але запровадження нових технологій потребує відповідних змін регулювання, тому турецька сторона сподівається на позитивний розвиток.

Але, на жаль, в Україні запуск стандартів 3G і 4G відбувся із суттєвою затримкою порівняно з рештою технологічно розвинутих країн. А відмова від технологій в наш час гальмує всю економіку.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Huawei анонсувала перший 5G-смартфон.

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