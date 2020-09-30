Інтернет та кредити не оплачені. Чому робітникам Київпастрансу затримують зарплату

22 числа за трудовим договором Київпастранса повинен бути вже аванс. Катерина 14 років за кермом трамваю. Бідкається – за весь час роботи такого не пам’ятає. То зарплату затримують, то аванс. Як вижити – не розуміє.

Затримку авансу і зарплати, ніхто з керівництва ніяк не пояснив.

Затримують на підприємстві і виплату відпускних. Не пояснюють чому люди не отримують вчасно зарплату та коли буде довгоочікуваний аванс і в Подільському депо.

Чиновники Київпастрансу з Фактами вкотре не забажали зустрічатися. Відбулися відпискою. У ній йдеться про те, що на початку вересня Київрада на зарплати транспортникам додатково виділила майже 280 млн грн. Бо через карантин підприємство ніби то зазнало великих збитків. Нині ж, запевняють, боргів нема.

Та бідкаються водії не лише на затримку грошей, а й на умови праці. Жодних антисептиків водіям та кондукторам не видають.

І це при тому, що підприємство станом на липень витратило майже 250 тис. грн на засоби захисту.

У час епідемії вони щодня ризикують своїм здоров’ям, перевозячи тисячі пасажирів і при цьому є майже зовсім не захищеними. Водії у Київпастрансі автобусів, тролейбусів та трамваїв не мають елементарних умов захисту та навіть праці. На кінцевих зупинках відсутні кімнати відпочинку, де люди могли хоча б сходити в туалет та помити руки. А ті, що є – це повна антисанітарія.

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