Інтернет за 200 тис: на Рівненщині директорам 12 шкіл загрожує до трьох років в’язниці

12-тьох керівників навчальних закладів у Рівненській області запідозрили в розтраті державних грошей на загальну суму 2,5 млн грн, під час підведення до шкіл інтернету. Порушення виявили аудитори, які перевіряють витрати держкоштів.

Наприклад, доступ до інтернету в школі села Даничів обійшовся майже в 200 тис. грн.

У накладних зазначено, що за метр кабелю заплатили 1,5 тис, натомість поліцейські з’ясували, що його ринкова вартість не більше 3 грн.

Директор навчального закладу Наталія Міськевич стверджує, що не орієнтується в цінах, а підписати акти виконаних робіт її змусили представники райвідділу освіти.

За словами директора, начальник відділу освіти Корецької РДА Оксана Форсюк погрожувала їй звільненням із посади.

– Нам пояснили чому така ціна кабелю, через те, що сюди ввійшла вартість земляних робіт, – каже Наталія Міськевич.

Так само заявили 12 директорів інших шкіл Корецького району Рівненської області, яких підозрюють у розтраті.

Фігурантка скандалу Оксана Форсюк спростовує всі звинувачення, проте вже звільнилась із посади начальника відділу освіти.

Наразі екс-очільниці районного відділу освіти інкримінують привласнення та розтрату бюджетних коштів і легалізацію грошей, здобутих злочинним шляхом.

Директорам загрожує до трьох років в’язниці або штраф за службову недбалість, а Оксані Форсюк до 10 років ув’язнення.

Скандал у школах Миколаєва

Миколаївські чиновники хочуть об’єднати 130 шкіл та дитсадків у єдину бухгалтерію та нав’язати їм одного постачальника продуктів.

Таким чином місцева влада планує заощадити до 6 млн на працівниках.

Батьки дітлахів протестують проти цього рішення, адже Комбінат громадського харчування, який постачатиме продукти та готуватиме їжу, відомий як недобросовісне підприємство із низькою якістю обслуговування.