Interpipe TechFest у Дніпрі: якими вітчизняними розробками вражали гостей

Четвертий рік поспіль Дніпро перетворюється на майданчик технічних інновацій та майбутнього української інженерії. Interpipe TechFest об’єднав на десятках локацій – сучасні розробки, досягнення нашої промисловості та відкриті лекторії.

Безпілотний роботизований модуль Скорпіон – одна із розробок для української армії. В оборонних цілях його можна використовувати як засіб вогневої підтримки та розвідки, а в цивільних – для гасіння пожеж.

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Фестиваль об’єднав понад 120 учасників з усієї країни. Так новітні технології привертають увагу молоді до роботи в науковій та технічній сферах. Українські розробники вже підкорюють світ, а їхні старптапи продаються за мільйони доларів.

До слова, як працює система Розумний дім у Європі.

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