ІНТЕРВ’Ю окупантів | РФ ХОЧЕ ПОМСТИ за ордер на АРЕШТ ПУТІНА | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
– 12 ракет типу Калібр, 2 Онікси та 19 ударних безпілотників – Росія завдала масованого удару по Одесі;
– Російські війська вкрили артилерією центр Часового Яру на Донеччині – яка там ситуація;
– Нові факти воєнних злочинів росіян на окупованих територіях – що з доказами зробить ООН;
– Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук керівництво Міжнародного кримінального суду;
– Думали, що будуть ремонтувати авто в тилу – що розповіли окупанти з Ульяновська та Сибіру;
– Під Кліщіївкою прикордонники спіймали колишнього мера російського міста Чайковський Пермського краю;
– Телеведучі “Нового каналу” завітали до ветеранів російсько-української війни, які проходять реабілітацію – як відбулась зустріч.
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