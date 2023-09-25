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ІНТЕРВ’Ю окупантів | РФ ХОЧЕ ПОМСТИ за ордер на АРЕШТ ПУТІНА | Новини Факти ICTV за 25.09.2023

– 12 ракет типу Калібр, 2 Онікси та 19 ударних безпілотників – Росія завдала масованого удару по Одесі;

– Російські війська вкрили артилерією центр Часового Яру на Донеччині – яка там ситуація;

– Нові факти воєнних злочинів росіян на окупованих територіях – що з доказами зробить ООН;

– Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук керівництво Міжнародного кримінального суду;

– Думали, що будуть ремонтувати авто в тилу – що розповіли окупанти з Ульяновська та Сибіру;

– Під Кліщіївкою прикордонники спіймали колишнього мера російського міста Чайковський Пермського краю;

– Телеведучі “Нового каналу” завітали до ветеранів російсько-української війни, які проходять реабілітацію – як відбулась зустріч.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 23:30 (25.09.2023).

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