Інтерв’ю з офіцером РФ Алфьоровим | Наслідки вибуху нафтопроводу | Новини Факти ICTV за 01.10.2023

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У Калинівці на Вінниччині є влучання після атаки дронів: що кажуть у міськраді

Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані

Побила молотком і наказала мовчати: на Львівщині жінка жорстоко познущалася над 10-річною подругою доньки

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