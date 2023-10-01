Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Інтерв’ю з офіцером РФ Алфьоровим | Наслідки вибуху нафтопроводу | Новини Факти ICTV за 01.10.2023
– Атака на Україну 01.10.2023 — росіяни запустили 30 Шахедів;
– Атака на Дніпропетровщину 01.10.2023 — подробиці;
– Атака на Умань 01.10.2023 — Шахед влучив у склад із зерном;
– Прорив нафтопроводу на Прикарпатті — наслідки вибуху;
– Ексклюзивне інтерв’ю із захопленим офіцером РФ Алфьоровим;
– Українські вчителі: міцні у навчанні й незламні на фронті.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 15:30 (01.10.2023).
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