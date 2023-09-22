Інтерв’ю з російським окупантом та потужний пакет допомоги від США! Новини Факти ICTV за 22.09.2023

– Новий військовий пакет допомоги від США — що прийде Україні;

– Ракетна атака на Черкаси 21.09.2023 — наслідки;

– Обстріл Херсонщини 21.09.2023;

– Обстріл Донеччини 21.09.2023 — окупанти вдарили по Кураховому;

– Свідчення горе-окупанта з Уралу, який “довоювався” в Україні;

– Бавовна на Донеччині: знищено вузол зв’язку російських загарбників.

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