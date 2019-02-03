Інтронізація Епіфанія: як пройшла і що означає

Світлий день для усіх вірян Православної церкви України – Владику Епіфанія возвели на престол.

Олтар, який був дуже в занехаяному стані після СРСР, покрили спеціальним килимом. А трон виготовили з бука спеціально для Епіфанія. Його саджали на трон із словами Аксіос – тобто достойний. Робили це тричі.

Інтронізація відбулась у Софії Київській. Це означає, що відсьогодні митрополит Епіфаній офіційно почав виконувати свої обов’язки.

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Свідками події стали сотні вірян, представники духовенства – Константинопольського патріархату, помісних церков, а також влади, зокрема і Президент України з дружиною. Почесного Патріарха Філарета новоствореної ПЦУ не було. Він зараз на плановому лікуванні.

Сам Владика, вже править службу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Епіфаній згадав Кирила в молитві на Різдво.

Опубліковано Лютий, 03 в 14:53



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