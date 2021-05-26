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Інцидент з літаком Ryanair у Мінську: як реагує Захід на повітряне піратство

Західні країни шокувала посадка літака Ryanair у аеропорту Мінська, а також затримання журналіста Романа Протасевича. Події у Білорусі планують обговорити на екстреному засіданні Ради безпеки ООН, яке заплановано на 26 травня 2021 року.

Його скликали за ініціативою Естонії, Франції та Ірландії. Зустріч пройде за зачиненими дверима.

Водночас Захід закликає негайно звільнити Протасевича та обмірковує відповідь на зухвалість режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. США розглядають нові санкції проти Мінська, повідомив американський президент Джо Байден, але від подробиць утримався.

Читайте: США не вважають РФ причетною до ситуації з літаком Ryanair у Білорусі

Лідери ЄС домовилися про нові обмеження проти Білорусі. Вже лунають і заклики подумати про нові інструменти впливу. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що настав час докорінно змінити підхід до Росії та Білорусі, оскільки нинішня політика санкцій не дає результату.

А поки світ перериває повітряне сполучення з Білоруссю. З 26 травня це зробила і Україна.

Посадка літака Ryanair у Мінську

23 травня у Мінську посадили літак Ryanair.

На борту судна перебував засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, його затримали.

Детальніше про посадку літака Ryanair у Мінську та затримання Протасевича читайте на Фактах ICTV.

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