Інвестори та індустріальні парки: що змінилося в Румунії після вступу в ЄС

Румунія, вступивши до ЄС і поліпшивши свій інвестиційний клімат, нині активно розвиває індустріальні парки. Сюди заходять західні компанії, відкривають виробництво, кількість робочих місць стрімко зростає, податки платять у бюджет, купівельна спроможність збільшується, економіка розвивається.

Є кілька компаній, які мають поруч своє виробництво. Всі ці підприємства разом формують єдиний індустріальний парк. Ідея в тому, щоб запропонувати іноземним компаніям логістичне вигідне та зручне розташування виробничих потужностей. Сьогодні тут більшість скандинавських та американських виробників.

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На підприємстві – 400 працівників. Всього ж індустріальний парк забезпечив роботою 6 тис. румунів – працюють лише місцеві. Зарплата менша, ніж на півночі Європи – 400-500 євро на місяць. Та за румунськими поняттями – цілком пристойна.

Планують покращити умови для нинішніх працівників. Найперше – дитсадок.

А далі – спортмайданчик, зелена зона відпочинку. Більше інвесторів – більше можливостей.

До слова, новий європейський тренд – сади вирощують навіть у багатоповерхівках.

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