Інвестиції, бізнес, IT, політика та культура: 5 головних українських тем на форумі в Давосі

Україна збільшує до себе світову увагу на одній із найвпливовіших міжнародних платформ – Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Дедалі більше фінансистів, економістів, відомих політиків прагнуть взяти участь у заходах організованих українською стороною.

Напередодні вранці там відбувся Український сніданок, організований фондом Віктора Пінчука, куди шикувались черги. А пізніше Фонд зібрав гостей в Українському Домі. Йшлося головне про інвестиції в Україну.

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З Україною стало набагато легше вести бізнес. Це визнає навіть Світовий банк. І така аналітика прямопропорційно відображається в Українському Домі. Наша IT-сфера – це топ найпривабливіших економічних галузей для інвестування. І світових конкурентів не так вже багато.

Лише другий рік поспіль Український Дім відкрив власні двері для усіх охочих. Місце як магніт і для політиків, і для потенційних бізнесменів. Це корисна платформа, яка допомагає використати тиждень економічного форуму як вдалий трамплін для інноваторів та інвесторів. І розумно спланована робота закладу лише на користь.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, з ким говорила Тимошенко у Давосі.

Опубліковано Cічень, 25 в 12:18



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