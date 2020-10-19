Інвестиції, робочі місця і доступність: як Хмельницький став найкомфортнішим містом

Згідно з цьогорічним рейтингом журналу Фокус, Хмельницький став найкомфортнішим містом України.

Через коронавірус і карантин цьогоріч в пріоритеті під час оцінювання було комфортне проживання. Зокрема, економіка, інфраструктура, екологія, тривалість життя, безпека. Загалом 15 позицій.

Хоча Хмельницький відомий на всю Україну своїм базаром, також тут працюють кілька потужних підприємств із закордонними інвестиціями.

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Крім того, протягом останніх років у Хмельницькому створили 15 тис. робочих місць. Тут активно будують нове житло, а вартість квадратного метра найнижча в Україні – від семи тис. грн. Водночас відкривають і нові дитячі садки, а ще реконструювали 10 шкіл.

Наводять лад у місті і зі сміттям, зокрема, тут працює сортувальна станція. А ще Хмельницький безпечне місто.

Загалом інвестиції, екологія, робочі місця та доступність – це одні із тих показників, які дали місту першість.

Водночас, згідно з рейтингом компанії TomTom, Київ за рівнем заторів посів третє місце в Європі. За даними рейтингу, кияни проводить у заторах в середньому 9 днів і 11 годин за рік.