Інвестиції та нові технології. Як Україна планує збільшити видобуток газу

Міжнародні інвестори допоможуть реанімувати виснажені газові родовища на Західній Україні. Вітчизняний Нафтогаз уперше в своїй історії уклав із західним партнером сервісний контракт з підвищення видобутку. Відома міжнародна компанія Expert Petroleum вкладе в наші свердловини близько 1 млрд грн.

Фахівці зазначають, що в умовах світової кризи це не лише додасть країні сотні мільйонів кубометрів власного газу, а й дозволить освоїти нові технології для підтримки видобутку на решті старих родовищ. Докладніше у сюжеті Олексія Савіцького.

Нагадаємо, наглядова рада Нафтогазу розгляне можливість подання нових позовів до російського Газпрому на загальну суму $17,3 млрд.

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