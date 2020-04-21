Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Інвестиції та нові технології. Як Україна планує збільшити видобуток газу

Міжнародні інвестори допоможуть реанімувати виснажені газові родовища на Західній Україні. Вітчизняний Нафтогаз уперше в своїй історії уклав із західним партнером сервісний контракт з підвищення видобутку. Відома міжнародна компанія Expert Petroleum вкладе в наші свердловини близько 1 млрд грн.

Фахівці зазначають, що в умовах світової кризи це не лише додасть країні сотні мільйонів кубометрів власного газу, а й дозволить освоїти нові технології для підтримки видобутку на решті старих родовищ. Докладніше у сюжеті Олексія Савіцького.

Нагадаємо, наглядова рада Нафтогазу розгляне можливість подання нових позовів до російського Газпрому на загальну суму $17,3 млрд.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вітренко розповів, як Україна може виграти від падіння цін на нафту
Вітренко розповів, як Україна може виграти від падіння цін на нафту
Звертатися за відшкодуванням переплати за газ можна буде з 20 квітня – Коболєв
Звертатися за відшкодуванням переплати за газ можна буде з 20 квітня – Коболєв
Найбільший обвал за 100 років: чи готова Україна до світової нафтової кризи
Найбільший обвал за 100 років: чи готова Україна до світової нафтової кризи
Нафтогаз готує новий позов до Газпрому на $17,3 млрд
Нафтогаз готує новий позов до Газпрому на $17,3 млрд
Опалювальний сезон в Україні завершено з найбільшими запасами газу за 10 років
Опалювальний сезон в Україні завершено з найбільшими запасами газу за 10 років
Майже 11 млрд кубів газу за 6 років: РФ краде газ з українського шельфу
Майже 11 млрд кубів газу за 6 років: РФ краде газ з українського шельфу
104: як увійти в особистий кабінет і внести показники лічильника
104: як увійти в особистий кабінет і внести показники лічильника
Мітинги проти газовиків на Харківщині: кому вигідні та хто організовує
Мітинги проти газовиків на Харківщині: кому вигідні та хто організовує

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка