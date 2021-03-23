Іпотека під 7%: скільки українців отримали та як банки встановлюють додаткові вимоги

Отримати кредит на житло за програмою Доступна іпотека під 7% поки змогли тільки 20 українців. Це за три тижні, відколи діє державна програма.

Загальна сума виданих позик – майже 15 млн грн. На сьогодні вісім уповноважених банків розглядають іще 90 заявок.

В Міністерстві фінансів нагадують, що саме банк вирішує, чи видавати кредит, самостійно оцінюючи платоспроможність позичальника.

Однак ті українці, які намагалися оформити іпотеку, зазначають, що банки на власний розсуд встановлюють додаткові вимоги, відмінні від зазначених у державній програмі.

Іпотека під 7% запрацювала у березні цього року. Програма передбачає, що позичальник за певний період має виплатити всю суму з відсотками, а інші кошти банку виплатить держава. В НБУ запевняють, що на 2021 рік у бюджеті вже закладено на це 2 млрд грн.

Щоб отримати таку іпотеку потрібно стати на чергу для отримання житла, сукупний дохід сім’ї не має перевищувати п’ять середніх зарплат (більше 61 тис. грн) та придбати житло у новобудовах, які не старші 3 років або взагалі у недобудованих ЖК.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.