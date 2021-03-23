Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Іпотека під 7%: скільки українців отримали та як банки встановлюють додаткові вимоги

Отримати кредит на житло за програмою Доступна іпотека під 7% поки змогли тільки 20 українців. Це за три тижні, відколи діє державна програма.

Загальна сума виданих позик – майже 15 млн грн. На сьогодні вісім уповноважених банків розглядають іще 90 заявок.

В Міністерстві фінансів нагадують, що саме банк вирішує, чи видавати кредит, самостійно оцінюючи платоспроможність позичальника.

Читайте
Іпотека 7%. Тенденція покращення умов для забезпечення житлом українських родин

Однак ті українці, які намагалися оформити іпотеку, зазначають, що банки на власний розсуд встановлюють додаткові вимоги, відмінні від зазначених у державній програмі.

Іпотека під 7% запрацювала у березні цього року. Програма передбачає, що позичальник за певний період має виплатити всю суму з відсотками, а інші кошти банку виплатить держава. В НБУ запевняють, що на 2021 рік у бюджеті вже закладено на це 2 млрд грн.

Щоб отримати таку іпотеку потрібно стати на чергу для отримання житла, сукупний дохід сім’ї не має перевищувати п’ять середніх зарплат (більше 61 тис. грн) та придбати житло у новобудовах, які не старші 3 років або взагалі у недобудованих ЖК.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Газопровід Північний потік-2 суперечить інтересам ЄС, України та Польщі – Блінкен
Газопровід Північний потік-2 суперечить інтересам ЄС, України та Польщі – Блінкен
Іпотека 7%. Тенденція покращення умов для забезпечення житлом українських родин
Іпотека 7%. Тенденція покращення умов для забезпечення житлом українських родин
За добу 7 893 нових випадки: статистика коронавірусу в Україні
За добу 7 893 нових випадки: статистика коронавірусу в Україні
Карантин в Україні та проблеми з поставками вакцини AstraZeneca – коронавірус 20 березня
Карантин в Україні та проблеми з поставками вакцини AstraZeneca – коронавірус 20 березня
Ніяк не відстане: депутат Ради Скороход втретє захворіла на Covid-19
Ніяк не відстане: депутат Ради Скороход втретє захворіла на Covid-19
Треба було вчора: інфекціоніст Голубовська виступила за негайний локдаун в Україні
Треба було вчора: інфекціоніст Голубовська виступила за негайний локдаун в Україні
Вихідні у травні 2021: скільки днів відпочиватимуть українці
Вихідні у травні 2021: скільки днів відпочиватимуть українці
Рош ха-Шана 2021: Аваков назвав умову для в’їзду до України паломників з Ізраїлю
Рош ха-Шана 2021: Аваков назвав умову для в’їзду до України паломників з Ізраїлю
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка