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Ірландські рибалки планують зірвати навчання РФ біля узбережжя своєї країни

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

Ірландські рибалки знайшли спосіб зірвати російські військово-морські навчання біля берегів країни. Попередили росіян, що зона навчань – це місце де вони зазвичай рибалять і відмовлятись від свого промислу не збираються.

Тож Москві доведеться з ними рахуватись. Ірландці обурені, що Москва проводить військові навчання у нейтральних водах саме поблизу їхньої країни.

Віцепрем’єр-міністр Лео Варадкар закликав ірландських рибалок “бути обережними” через навчання росіян.

Уряд Ірландії раніше закликав Москву відмовитися від запланованих маневрів. Адже це скидається на демонстрацію сили. Міністр закордонних справ Саймон Ковені заявив, що заплановані навчання РФ у міжнародних водах неподалік ірландського узбережжя “небажані” та є “непроханими”.

Деякі аналітики з кібербезпеки та військові побоюються, що навчання РФ, заплановані на початок лютого, можуть стати прикриттям для перерізання підводних волоконно-оптичних комунікаційних кабелів, що з’єднують Америку та Європу, у разі російського вторгнення в Україну.

Фото: Depositphotos

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