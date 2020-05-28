Іспанія та Італія отримають майже половину коштів ЄС, виділених на відновлення від Covid-19
Іспанія на шляху подолання епідемії коронавірусу. За останню добу його жертвою тут стала одна людина.
З Італії, де лихо потроху відступає, новини не такі обнадійливі – там кількість смертей через недугу перевищила 33 тис. Ці дві країни наразі найсильніше в Європі постраждали через коронавірус. Тож і грошей на відновлення отримають від спільноти найбільше – €313 млрд. Це – майже половина створеного напередодні керівництвом Євросоюзу фонду відновлення у €750 млрд.
У Сполучених Штатах – новий антирекорд. Кількість жертв коронавірусу перевищила 100 тис. Докладніше про ситуацію у світі дивіться у сюжеті Оксани Лотоцької.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що почалося тестування ліків, які пришвидшують одужання від коронавірусу.