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Іспанія та Італія отримають майже половину коштів ЄС, виділених на відновлення від Covid-19

Іспанія на шляху подолання епідемії коронавірусу. За останню добу його жертвою тут стала одна людина.

З Італії, де лихо потроху відступає, новини не такі обнадійливі – там кількість смертей через недугу перевищила 33 тис. Ці дві країни наразі найсильніше в Європі постраждали через коронавірус. Тож і грошей на відновлення отримають від спільноти найбільше – €313 млрд. Це – майже половина створеного напередодні керівництвом Євросоюзу фонду відновлення у €750 млрд.

У Сполучених Штатах – новий антирекорд. Кількість жертв коронавірусу перевищила 100 тис. Докладніше про ситуацію у світі дивіться у сюжеті Оксани Лотоцької.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що почалося тестування ліків, які пришвидшують одужання від коронавірусу.

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