Історії від яких холоне кров! 487 дітей вбили російські окупанти

Це історія про українських дітей, які постраждали від війни Росії проти України. За час повномасштабного вторгнення так звана друга армія світу вбила 487 дітей, поранила майже тисячу.

Однак убивства — це далеко не всі злочини, які Росія вчиняє проти українських дітей. Країна-терористка позбавляє їх домівок, права на освіту, знищує їхніх батьків, депортує, забороняє розмовляти українською.

Тим чи іншим чином від війни Росії в Україні постраждало пів мільйона українських дітей, каже уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Перший кого росіяни вбили на Харківщині – дитина. Хлопчик мешкав у Чугуєві – у 20 км від Харкова. Ракетна атака, поранені. Тоді весь світ побачив справжнє обличчя Росії, як тато плаче над тілом сина і поранена вчителька з перев’язаною бинтом головою.

Відтоді жахлива статистика зростає щодня. Хлопчик пішов по воду — вбило ракетою. Дитина їхала з церкви разом з батьками — удар і машина в брухт. Підліток годував тварин в екопарку – обстріл, смерть. Евакуація, розстріл колони під Куп’янськом – спалені в газелі діти. І Катя Вінарська, 10-річна дівчинка, розстріляна росіянами двічі.

– Вона підіймає курточку і каже :”Бабуся, подивись!” А в неї тут дірочка! – розповідає Марія Ківшарь, бабуся загиблої Каті.

За рік російська армія тільки на Харківщині вбила 74 дитини, поранених понад двісті, в Україні – кількість загиблих наближається до півтисячі (461), травмованих – більше удвічі (926).

– Шокують масштаби цих терористичних злочинів. Оскільки я працюю досить давно, можу сказати, що за всі роки моєї роботи не було такої кількості загиблих дітей, скільки було за останній рік, – розказав Іван Семинякін, заступник начальника відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Харківської обласної прокуратури.

Більшість людей, які втратили дітей та рідних не можуть говорити про це. Віталій наважився розказати – як в ніч з 2 на 3 березня на будинок в Ізюмі, де перебувала його велика родина, російський льотчик скинув авіабомбу.

В тому будинку загинули його 19-річна донька Єлизавета, мати, брат з дружиною і племінники – 9-річна Арина та 4-річний Микита. Упізнали лише трьох з них.

– Коли вранці робили розкопки знайшли три цілих тіла – це рідний брат Олександр, дочки Лізи та старшої Арини – ціліші діти були, решту збирали частинами, – розповідає Віталій Перегон, тато та дядько вбитих дітей.

За кілька днів цей літак українські захисники збили, льотчика взяли в полон.

– Були отримані дані про причетність до цього злочину льотчика Криштопа, якому було повідомлено про підозру, – додав Іван Семинякін.

Він, як і всі путінські терористи, брехав, що з дітьми не воює.

Злочини Кремля проти українських дітей – це не тільки вбивства, це й каліцтва, дитячі катівні, сирітство через втрату батьків, знищені домівки, примусова депортація. Нашим дітям забороняють говорити українською, примушують отримувати російське громадянство, росіяни спростили процедуру всиновлення й нав’язують нашим дітям своїх мам і тат.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець каже, що у наслідок війни Росії проти нашої держави тим чи іншим чином постраждали 500 тисяч дітей.

Як пояснити дитині чому вона була вимушена понад 3 місяці мешкати в підвалі магазину? Чому на її рідне місто летять ракети, і чому вимушена покинути домівку?

У Маріуполі, родина вижила завдяки запасам їжі. Зараз разом з мамою і бабусею дівчинка мешкає в модульному містечку для переселенців у Бучі, ходить до Гостомельської школи. І хоч перебуває у відносній безпеці, все одно боїться обстрілів.

– Це страшно втратити стільки знайомих. І зараз, вона каже “я хочу жити, я не хочу вмирати”. Звичайно це травма, – Людмила Проценко, бабуся дівчинки з Маріуполя.

Біль, який переживають українські діти, залишить шрами на все життя, каже бабуся Ангеліни. Найважче пояснити дітям за що вони страждають, чому росіяни вбивають ні в чому не винних людей, чому виправдовують свої злочини.

То ж важливо покарати кожного, хто приніс в Україну біль та страждання — від солдата до верховного головнокомандувача армії вбивць – Володимира Путіна. І це має зробити не тільки Україна, а й увесь світ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.