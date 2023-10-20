Історичне звернення Байдена до американців | Репортаж з передової | Новини Факти ICTV за 20.10.2023

— У Запоріжжі завершили пошукові роботи після ракетного удару 18 жовтня.

— Обстріл Миколаївщини: загинуло 2 людини.

— Робота гарматників на Торецькому напрямку.

— Зеленський поспілкувався телефоном із президентом США Байденом.

— Байден звернувся до американського народу та Конгресу.

— Поліцейські Гуляйполя організували спортивні заняття у напівзруйнованому місті.

— Бійці з Черкащини врятували стародавні ікони з-під Бахмута.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 07:00 (20.10.2023).

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.