Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Історичне звернення Байдена до американців | Репортаж з передової | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
— У Запоріжжі завершили пошукові роботи після ракетного удару 18 жовтня.
— Обстріл Миколаївщини: загинуло 2 людини.
— Робота гарматників на Торецькому напрямку.
— Зеленський поспілкувався телефоном із президентом США Байденом.
— Байден звернувся до американського народу та Конгресу.
— Поліцейські Гуляйполя організували спортивні заняття у напівзруйнованому місті.
— Бійці з Черкащини врятували стародавні ікони з-під Бахмута.
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